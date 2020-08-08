В центре Бейрута начались столкновения — видео

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В центре Бейрута, столицы Ливана, у здания парламента после 16:00 начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Там собралось не менее 5000 человек.

По информации СМИ, стражи порядка применяют слезоточивый газ, чтобы отбросить людей от здания парламента. Митингующие в ответ бросают камни. В район стягиваются дополнительные силы.