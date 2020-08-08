В центре Бейрута начались столкновения — видео

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В центре Бейрута, столицы Ливана, у здания парламента после 16:00 начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Там собралось не менее 5000 человек.
По информации СМИ, стражи порядка применяют слезоточивый газ, чтобы отбросить людей от здания парламента. Митингующие в ответ бросают камни. В район стягиваются дополнительные силы.
На месте столкновения уже работают машины Красного Креста и Гражданской обороны. Минимум пятеро демонстрантов пострадали из-за газа, а в одного из силовиков попал камень.
Напомним, вечером 4 августа в порту ливанской столицы прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на складе без соблюдения мер безопасности. По последним сведениям, число погибших превысило 150 человек, больше 60 пропали без вести.