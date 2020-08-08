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Австрия и Германия выделили Ливану свыше 2,5 млн евро помощи

В направлении ближневосточной страны вылетел рейс Германского общества Красного Креста с 43 тоннами гуманитарной помощи.

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Фото © Facebook / Russiancompartiotsinlebanon

Австрия и Германия предоставят Ливану свыше 2,5 миллиона евро помощи из-за взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщили пресс-службы внешнеполитических ведомств европейских государств.

Австрийское правительство решило выделить 1 миллион евро в качестве прямой помощи из фонда помощи при катастрофах за рубежом. Как уточняется в заявлении МИД, половина этой суммы будет передана ливанскому отделению Красного Креста. Оставшиеся 500 тысяч евро отдадут австрийским неправительственным организациям для оказания помощи и размещения тысяч раненых и оставшихся без крова жителей Бейрута.

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Они размахивают плакатами с призывами к разоружению.

Мы хотим помочь быстро и напрямую, чтобы жертвы этой трагедии получили наилучшую помощь в первые дни и недели после взрыва, — пояснил министр иностранных дел республики Александр Шалленберг.

Берлин, в свою очередь, сообщил о выделении ливанской стороне по линии Германского общества Красного Креста более 1,5 миллиона евро в качестве немедленной гуманитарной помощи.

Напомним, вечером 4 августа в порту ливанской столицы прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, 158 человек погибли.

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