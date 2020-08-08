Австрия и Германия выделили Ливану свыше 2,5 млн евро помощи

Австрия и Германия предоставят Ливану свыше 2,5 миллиона евро помощи из-за взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщили пресс-службы внешнеполитических ведомств европейских государств.

Австрийское правительство решило выделить 1 миллион евро в качестве прямой помощи из фонда помощи при катастрофах за рубежом. Как уточняется в заявлении МИД, половина этой суммы будет передана ливанскому отделению Красного Креста. Оставшиеся 500 тысяч евро отдадут австрийским неправительственным организациям для оказания помощи и размещения тысяч раненых и оставшихся без крова жителей Бейрута.

— Мы хотим помочь быстро и напрямую, чтобы жертвы этой трагедии получили наилучшую помощь в первые дни и недели после взрыва, — пояснил министр иностранных дел республики Александр Шалленберг.

Fast help for #Beirut: Germany provides more than 1.5 million euro for emergency aid. 43 tons of relief supplies have just taken off for Lebanon with @roteskreuz_de: first aid kits, blankets, tools, medicines and protective equipment against #covid19. pic.twitter.com/q6IXBDnbto — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 8, 2020

Берлин, в свою очередь, сообщил о выделении ливанской стороне по линии Германского общества Красного Креста более 1,5 миллиона евро в качестве немедленной гуманитарной помощи.