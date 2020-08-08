Протестующие в Бейруте ворвались в здание МИД — видео

В Бейруте протестующие заняли здание Министерства иностранных дел Ливана. Демонстранты требуют отставки правительства после страшного взрыва в порту, жертвами которого стало по меньшей мере 158 человек .

На плакатах вышедших на протесты — призывы к разоружению и надписи "Столица революции". По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате столкновения с полицией пострадало свыше 100 человек.