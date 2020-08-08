Протестующие в Бейруте ворвались в здание МИД — видео

LEBANESE FOREIGN MINISTRY OCCUPIED BY PROTESTERS, @General_Aoun photos destroyed #السبت_بكل_الساحات #BeirutExplosion pic.twitter.com/4bBHv4XXlH— Gino Raidy 🇱🇧 (@GinoRaidy) August 8, 2020
В Бейруте протестующие заняли здание Министерства иностранных дел Ливана. Демонстранты требуют отставки правительства после страшного взрыва в порту, жертвами которого стало по меньшей мере 158 человек.
عاجل || لبنانيون غاضبون في مقر وزارة الخارجية رافعين لافتات تطالب بنزع السلاح من #بيروت pic.twitter.com/MBJ9Moc3Bz— النخبة الاخبارية (@NokhbahNews) August 8, 2020
На плакатах вышедших на протесты — призывы к разоружению и надписи "Столица революции". По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате столкновения с полицией пострадало свыше 100 человек.
По данным телеканала Al-Jadeed, в здание внешнеполитического ведомства удалось проникнуть солдатам ливанской армии.
Ранее демонстранты установили виселицу в центре Бейрута.