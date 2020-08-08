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Протестующие в Бейруте ворвались в здание МИД — видео

Они размахивают плакатами с призывами к разоружению.

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В Бейруте протестующие заняли здание Министерства иностранных дел Ливана. Демонстранты требуют отставки правительства после страшного взрыва в порту, жертвами которого стало по меньшей мере 158 человек.

На плакатах вышедших на протесты — призывы к разоружению и надписи "Столица революции". По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате столкновения с полицией пострадало свыше 100 человек.

В центре Бейрута начались столкновения — видео

В ход пошли слезоточивый газ и камни.

По данным телеканала Al-Jadeed, в здание внешнеполитического ведомства удалось проникнуть солдатам ливанской армии.

Ранее демонстранты установили виселицу в центре Бейрута.

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