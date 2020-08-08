Протестующие в Бейруте провозгласили захваченный МИД Ливана штабом "Революции 17 октября" — видео

Участники протестов в Бейруте опубликовали видеообращение, в котором заявили, что захваченное ими здание Министерства иностранных дел Ливана теперь становится штабом "Революции 17 октября". Ролик опубликован в "Твиттере".

— Мы снимаем эти кадры внутри Министерства иностранных дел Ливана, которое теперь становится штабом "Революции 17 октября". Теперь все обездоленные могут обратиться сюда, это будет их дом, — сказали протестующие на видео.

По данным Ливанского Красного Креста, количество пострадавших в ходе столкновений между митингующими и силовиками в Бейруте увеличилось до 172. 55 раненых госпитализированы, ещё 117 пострадавшим оказывают помощь на месте.