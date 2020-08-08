Протестующие в Бейруте провозгласили захваченный МИД Ливана штабом "Революции 17 октября" — видео

Видео © @_Rockeet
Участники протестов в Бейруте опубликовали видеообращение, в котором заявили, что захваченное ими здание Министерства иностранных дел Ливана теперь становится штабом "Революции 17 октября". Ролик опубликован в "Твиттере".
— Мы снимаем эти кадры внутри Министерства иностранных дел Ливана, которое теперь становится штабом "Революции 17 октября". Теперь все обездоленные могут обратиться сюда, это будет их дом, — сказали протестующие на видео.
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте и предложил провести досрочные парламентские выборыСегодня в столице страны антиправительственный митинг перерос в столкновения демонстрантов и полиции.
По данным Ливанского Красного Креста, количество пострадавших в ходе столкновений между митингующими и силовиками в Бейруте увеличилось до 172. 55 раненых госпитализированы, ещё 117 пострадавшим оказывают помощь на месте.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч. Сегодня в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Несколько тысяч человек требуют отставки правительства и реформ. Военные открыли огонь для разгона протестующих.