Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте и предложил провести досрочные парламентские выборы

Премьер Ливана Хасан Диаб обратился к протестующим в столице страны. Он назвал причину взрыва в порту Бейрута и предложил провести досрочные парламентские выборы для выхода из кризиса. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
— Я вынесу на следующее заседание кабинета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов, — заявил Диаб.
В Бейруте военные открыли огонь для разгона протестующих — видеоМитингующие сожгли портреты президента Ливана и нескольких министров.
По его словам, взрыв в Бейруте произошёл из-за коррупции в стране.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Ранее сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч. Сегодня в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции.