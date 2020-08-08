Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте и предложил провести досрочные парламентские выборы

Сегодня в столице страны антиправительственный митинг перерос в столкновения демонстрантов и полиции.

716
Post cover

Фото © ТАСС / AP / Hassan Ammar

Премьер Ливана Хасан Диаб обратился к протестующим в столице страны. Он назвал причину взрыва в порту Бейрута и предложил провести досрочные парламентские выборы для выхода из кризиса. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Я вынесу на следующее заседание кабинета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов, — заявил Диаб.

В Бейруте военные открыли огонь для разгона протестующих — видео

Митингующие сожгли портреты президента Ливана и нескольких министров.

По его словам, взрыв в Бейруте произошёл из-за коррупции в стране.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Ранее сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч. Сегодня в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции.

Выбор редакции

Loading...