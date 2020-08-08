Демонстранты в Бейруте выдвинули требования об отставке верхушки правительства

Участники антиправительственных протестов в столице Ливана после захвата Министерства энергетики выдвинули ряд требований к властям страны, сообщает ТАСС.

— Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба, — цитирует агентство слова одного из представителей демонстрантов.

По данным издания, активисты считают, что в Ливане "правит мафия и шиитская партия "Хезболла". Митингующие настаивают на проведении досрочных выборов, а также суда над коррупционерами и над виновниками взрыва в порту Бейрута 4 августа.

8 августа в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Военные открыли огонь для разгона протестующих. По данным Ливанского Красного Креста, количество пострадавших в ходе столкновений между митингующими и силовиками в Бейруте увеличилось до 230.

— В больницы доставлено 63 человека, 175 человек получили помощь на месте событий, — отмечается в "твиттере" организации.

В ходе антиправительственных акций демонстранты отправились на штурм ряда министерств Ливана. Также они опубликовали видеообращение, в котором заявили, что захваченное ими здание Министерства иностранных дел Ливана теперь становится штабом "Революции 17 октября".