Трамп или Байден? Профессор, предсказавший победу пяти президентов США, назвал победителя будущих выборов

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который точно предсказал победу пяти президентов США, дал свой прогноз, кто станет следующим главой Белого дома. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что для определения победителя на выборах президента Штатов Лихтман использует собственную систему "13 ключей", которая оценивает такие факторы, как экономика, должность, социальные волнения и скандалы, а также харизма кандидатов на кресло главы государства.

— Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлёты и падения рейтинга, — отметил профессор.

Лихтман, говоря о предстоящих выборах, предположил, что Трамп не останется в Белом доме, тем самым заявив, что победу одержит демократ Джо Байден.