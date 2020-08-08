Трамп или Байден? Профессор, предсказавший победу пяти президентов США, назвал победителя будущих выборов

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который точно предсказал победу пяти президентов США, дал свой прогноз, кто станет следующим главой Белого дома. Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что для определения победителя на выборах президента Штатов Лихтман использует собственную систему "13 ключей", которая оценивает такие факторы, как экономика, должность, социальные волнения и скандалы, а также харизма кандидатов на кресло главы государства.
— Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлёты и падения рейтинга, — отметил профессор.
США вновь обвинили РФ, Китай и Иран во "вмешательстве в выборы" президента. Хотя до них ещё три месяцаВ частности, отмечается, что КНР не хочет, чтобы Трамп переизбрался на пост главы государства, потому что считает его "непредсказуемым".
Лихтман, говоря о предстоящих выборах, предположил, что Трамп не останется в Белом доме, тем самым заявив, что победу одержит демократ Джо Байден.
Стоит отметить, что профессор с точностью прогнозировал результаты президентских выборов с 1984 года. Лишь однажды его система дала сбой: в 2000 году Лихтман предсказывал победу Альберту Гору, однако тогда главой государства стал Джордж Буш — младший.