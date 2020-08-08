Эксперт назвала самый бодрящий вид кофе в жаркую погоду

Кофейный блогер Ольга Игнатьева заявила, что одним из самых бодрящих в летнее время кофейных напитков является холодный нитрокофе. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметила, что для его приготовления используют кофе холодного заваривания. А после того как он настоится, напиток насыщают азотом.

— Что делает азот с кофе? Он насыщает его мелкими пузырьками, которые создают бархатистую текстуру. Мы получаем вместо обычного чёрного кофе напиток, который внешне немного напоминает тёмное разливное пиво. Когда его разливают в стаканы, то у него появляется небольшая "лавина" внутри стакана. Ещё азот придаёт напитку сладость и сливочность, из-за чего его довольно приятно пить, — подчеркнула Игнатьева.

Однако, как утверждает блогер, в нитрокофе присутствует очень много кофеина, поэтому даже при употреблении 200 миллилитров этого напитка будет сильное воздействие на нервную систему человека.