Эксперт назвала самый бодрящий вид кофе в жаркую погоду

Кофейный блогер Ольга Игнатьева заявила, что одним из самых бодрящих в летнее время кофейных напитков является холодный нитрокофе. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметила, что для его приготовления используют кофе холодного заваривания. А после того как он настоится, напиток насыщают азотом.
— Что делает азот с кофе? Он насыщает его мелкими пузырьками, которые создают бархатистую текстуру. Мы получаем вместо обычного чёрного кофе напиток, который внешне немного напоминает тёмное разливное пиво. Когда его разливают в стаканы, то у него появляется небольшая "лавина" внутри стакана. Ещё азот придаёт напитку сладость и сливочность, из-за чего его довольно приятно пить, — подчеркнула Игнатьева.
"Полезен. Запомните это". Доктор Мясников опроверг главные мифы о кофеПо словам известного медика, некоторым даже необходимо выпивать по три-четыре чашки в день.
Однако, как утверждает блогер, в нитрокофе присутствует очень много кофеина, поэтому даже при употреблении 200 миллилитров этого напитка будет сильное воздействие на нервную систему человека.
По словам Игнатьевой, нитрокофе не рекомендуется пить людям, у которых есть проблемы с сердцем и нервной системой. Она отметила, что кофеин может вызывать побочные эффекты, включая беспокойство, аритмию, головные боли и высокое давление.