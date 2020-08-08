Российский шоумен, актёр Никита Джигурда заявил, что считает Крым "юридически украинским". Об этом он рассказал на канале "Vласть vs Vлащенко" в "Ютубе".

— Юридически Крым украинский, фактически — российский, вот моя позиция, — подчеркнул Джигурда.

Кроме того, по словам шоумена, ему не раз предлагали в обмен на признание полуострова частью России дать зелёный свет в шоу-бизнесе и в политических ток-шоу.

Джигурда также поведал, что ему якобы предлагали гражданство РФ в случае отказа от украинского паспорта. При этом в преддверии выборов мэра Москвы в 2018 году шоумен заявлял, что у него имеется российский паспорт.

А в 2017 году Джигурде вручили паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Тогда он рассказывал, что гордится получением гражданства ДНР, а также отметил, что не согласен с политикой украинских властей и радикальными действиями националистов. Однако уже через неделю шоумена лишили гражданства.

Ранее Лайф сообщал, что российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, не пустили на Украину и запретили ей въезд в страну. Её остановили в киевском аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Минска. Украинская погранслужба опубликовала видео общения с певицей. На кадрах Глюкоза выглядит растерянной и расстроенной, она не сразу смогла вспомнить, когда в последний раз посещала Крым. В конце видео певица произносит фразу "Крым украинский", правда, на этом запись обрывается, поэтому нельзя исключать, что слова Глюкозы просто вырваны из контекста.