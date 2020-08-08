Российский шоумен, актёр Никита Джигурда заявил, что считает Крым "юридически украинским". Об этом он рассказал на канале "Vласть vs Vлащенко" в "Ютубе".
— Юридически Крым украинский, фактически — российский, вот моя позиция, — подчеркнул Джигурда.
Кроме того, по словам шоумена, ему не раз предлагали в обмен на признание полуострова частью России дать зелёный свет в шоу-бизнесе и в политических ток-шоу.
Звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве разрешили въезд на УкраинуРанее в Киеве её сочли "угрозой национальной безопасности".
Джигурда также поведал, что ему якобы предлагали гражданство РФ в случае отказа от украинского паспорта. При этом в преддверии выборов мэра Москвы в 2018 году шоумен заявлял, что у него имеется российский паспорт.
А в 2017 году Джигурде вручили паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Тогда он рассказывал, что гордится получением гражданства ДНР, а также отметил, что не согласен с политикой украинских властей и радикальными действиями националистов. Однако уже через неделю шоумена лишили гражданства.
Ранее Лайф сообщал, что российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, не пустили на Украину и запретили ей въезд в страну. Её остановили в киевском аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Минска. Украинская погранслужба опубликовала видео общения с певицей. На кадрах Глюкоза выглядит растерянной и расстроенной, она не сразу смогла вспомнить, когда в последний раз посещала Крым. В конце видео певица произносит фразу "Крым украинский", правда, на этом запись обрывается, поэтому нельзя исключать, что слова Глюкозы просто вырваны из контекста.
Зеленскому припомнили, как шесть лет назад он критиковал власть Украины за запрет российских артистовНакануне певицу Глюкозу не пустили в Незалежную из-за посещения Крыма в 2014 году.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.