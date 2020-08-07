Зеленскому припомнили, как шесть лет назад он критиковал власть Украины за запрет российских артистов

На Украине при нынешнем президенте Владимире Зеленском продолжают действовать запреты на въезд в страну российских артистов, хотя сам глава Незалежной ещё в 2014 году, будучи участником студии "Квартал-95", критиковал власть за подобные решения.

— Кто такие политики, которые рассуждают на тему, запрещать ли въезд артистам на территорию той или иной страны? Когда они запрещают въезд продуктам питания, ещё могу понять... Но когда это мы стали овощами? Я лично нашего брата артиста таковым не считаю, — написал Зеленский в "Фейсбуке" ровно шесть лет назад — 7 августа 2014 года.

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В посте, написанном на русском языке, нынешний президент Украины также отметил, что концерты группы "Океан Эльзы" в РФ собирают полные залы, что является в некоторой степени промотированием Незалежной и рекламой культуры и красоты страны. По мнению Зеленского шестилетней давности, запрещать въезд артисту на Украину можно в случае, если он является в том числе политиком.

Стоит отметить, что комментарии под этим постом появились и свежие. Пользователи Сети отмечают, что запись написана на русском языке, а не на родной "мове", и критикуют практически каждое слово политика, примеряя написанное на него самого.