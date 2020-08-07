Названы плюсы возвращения немецких туристов в Турцию для россиян

Германия частично отменила предупреждение о поездках в Турцию, разрешив гражданам посещать курорты Айдына, Антальи, Измира и Муглы. По оценке специалистов, российский рынок лишь выиграет от такого расклада, передаёт "Вестник АТОР".

В частности, к приезду туристов из ФРГ в Турции откроется больше гостиниц, соответственно, у российских туроператоров расширится отельное предложение для путешественников. Также среди плюсов — длительность сезона, окончание которого прогнозируют к ноябрю, и ещё более пристальный контроль к соблюдению строгих правил безопасности.

Глава Союза туристических отельеров и операторов Средиземноморья Эркан Ягджи подчеркнул, что у турецкой стороны "нет права на ошибку". По его словам, повторное введение Германией запрета на поездки в Турцию приведёт к закрытию всего европейского рынка для республики.