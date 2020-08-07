"Наверное, это глупость". Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская сожалеет о своём выдвижении на пост

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает своё решение о выдвижении собственной кандидатуры на пост глупостью. Об этом она заявила в интервью tut.by.

Тихановская решила баллотироваться в президенты страны после того, как ЦИК отказался регистрировать инициативную группу её мужа — блогера Сергея Тихановского.

— Конечно, если бы я знала, как потом будет тяжело и как всё далеко зайдёт, то я бы сто раз подумала. Вот, думаю, что это тогда было — подвиг или глупость? Наверное, всё-таки глупость, — отметила кандидат.

По словам Тихановской, уже после регистрации она несколько раз думала отказаться от участия в выборах, но помощники убеждали её не делать этого.

Напомним, накануне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг. По данным её предвыборного штаба, политику сообщили, что в этот день в парке будет проходить праздник.