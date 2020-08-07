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Россиянин пришёл в магазин за алкоголем, но попался с марихуаной. Всё потому, что он был без маски

Наркотики нашли при личном досмотре, проводившемся во время составления протокола.

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Фото © Pixabay

В Вольске Саратовской области 28 мая поймали нарушителя масочного режима, который явился в магазин "Красное и белое" без средства индивидуальной защиты на лице. Остановившие его полицейские нашли у него марихуану, сообщает портал "Вольск.ру".

Пакет с травой весом 20 граммов был обнаружен во время личного досмотра безработного. Мужчина пояснил, что нарвал коноплю на одной из улиц города летом 2019 года и хранил дома для личного употребления. Перед походом в магазин он взял пакетик с собой, но забыл про маску, на чём и попался.

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Двое подозреваемых были взяты под стражу.

Мужчину признали виновным в незаконном хранении наркотических средств. Вольский районный суд приговорил его к 100 часам обязательных работ. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в США был зафиксирован первый в мире случай смерти от передозировки марихуаной.

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