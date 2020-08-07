На Кубани выпустили коллекцию мороженого из вина. Купить его можно только в одном городе

В Краснодарском крае выпустили коллекцию винного мороженого, попробовать его можно пока только в джелатериях Gelati в столице региона. Об этом сообщает пресс-служба винодельни "Кубань-вино".

— "Кубань-вино" совместно с джелатерией Gelati выпустили коллекцию винного мороженого. В августе 2020 года в джелатериях Gelati появились четыре новых сорта мороженого — сорбеты и фрутотюб, приготовленные на основе вин Aristov, — говорится в сообщении.

Содержание алкоголя в лакомстве составляет до 3%, и купить его могут только совершеннолетние. Также отмечается, что его делают из различных видов вина, среди которых сухое красное, сухое белое и брют.