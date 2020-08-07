Губернатор Костромской области осмотрел стройплощадку "умной" фермы, где будут трудиться роботы-дояры

Губернатор Костромской области Сергей Ситников осмотрел строительную площадку будущей "умной" фермы с роботами-доярами. На площади в 27 гектаров будет реконструировано и построено с нуля шесть зданий, в их числе — родильное отделение, откормочники, коровники и телятники. Первый коровник планируют сделать уже к концу 2020 года.

Ферму в Буйском районе называют "умной", так как большинство процессов в новом комплексе будет автоматизировано, а управление обеспечено на основе цифровых технологий. Техника будет считывать животное перед дойкой, идентифицировать его, после чего кормить и доить. Данные о состоянии здоровья будут переданы автоматически на общий компьютер.

Инвестиционный проект стоимостью почти 300 миллионов рублей рассчитан до 2025 года, его реализует одно из крупнейших в регионе сыродельных предприятий — ООО "Воскресенье-Агро". Сейчас в хозяйстве трудятся 68 человек, для новых мощностей нужны ещё 40 высококвалифицированных специалистов. Их уже готовят в Костромской сельхозакадемии и Буйском колледже.

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой губернатора Костромской области

Сегодня дойное стадо из 420 голов даёт 7,5 тысячи литров молока в сутки, из них готовят сыры на производстве "Воскресенский сыродел". Строительство "умной" фермы позволит увеличить поголовье до полутора тысяч коров. Как ожидается, увеличенное дойное стадо будет давать до 25 тысяч литров молока ежедневно. Это позволит заводу по производству сыров увеличить объёмы продукции вдвое.

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой губернатора Костромской области

— Развитие молочного животноводства для нас является приоритетным. Реализуется несколько проектов. В обязательном порядке рассмотрим вопросы автоматизации производства с использованием робототехники, в том числе для доения коров. Это принципиально важно. Трудовых кадров на селе становится меньше из-за миграции. Поэтому в сельской местности надо иметь высокопроизводительную технику и высокую степень автоматизации, чтобы давать высокие результаты производства, — отметил глава региона Сергей Ситников.