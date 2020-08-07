При ДТП с тремя авто в Москве у одного из них оторвало крышу. Пострадали два человека — видео

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В Москве на Можайском шоссе столкнулись три автомобиля, в результате ДТП пострадало два человека. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Машины получили серьёзные повреждения, у одной из них оторвало крышу. Все пострадавшие госпитализированы. Как сообщает Дептранс, движение на месте аварии затруднено.

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