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При ДТП с тремя авто в Москве у одного из них оторвало крышу. Пострадали два человека — видео

На месте аварии затруднено движение.

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Видео © LIFE

В Москве на Можайском шоссе столкнулись три автомобиля, в результате ДТП пострадало два человека. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Машины получили серьёзные повреждения, у одной из них оторвало крышу. Все пострадавшие госпитализированы. Как сообщает Дептранс, движение на месте аварии затруднено.

Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

Накануне ещё одно ДТП, в котором пострадали люди, произошло в Тюмени. Там автобус протаранил книжный магазин. Пострадало шесть человек, в том числе водитель и ребёнок.

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Одна из пострадавших от полученных травм скончалась на месте. Водитель оказался пьян.

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