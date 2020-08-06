Автобус протаранил книжный магазин в Тюмени, есть пострадавшие

Видео © Соцсети
В Тюмени автобус въехал в книжный магазин на улице Ямской. По предварительным данным, пострадало шесть человек, в том числе водитель и ребёнок.
Фото © vk.com / Госавтоинспекция Тюменской области
По данным ГИБДД, водитель автобуса уходил от столкновения с легковушкой и задел бордюр, а затем въехал в многоэтажку, на первом этаже которой и располагается магазин.
В МЧС объяснили, как избежать ДТПСпециалисты посоветовали использовать периферийное зрение при движении на трассе.
В момент аварии в салоне было 18 пассажиров, пятеро из них (в том числе десятилетний ребёнок) пострадали. Также травмы получил сам водитель.