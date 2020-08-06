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Автобус протаранил книжный магазин в Тюмени, есть пострадавшие

Водитель пытался уйти от столкновения с легковушкой, но вылетел с дороги.

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Видео © Соцсети

В Тюмени автобус въехал в книжный магазин на улице Ямской. По предварительным данным, пострадало шесть человек, в том числе водитель и ребёнок.

Фото © vk.com / Госавтоинспекция Тюменской области

По данным ГИБДД, водитель автобуса уходил от столкновения с легковушкой и задел бордюр, а затем въехал в многоэтажку, на первом этаже которой и располагается магазин.

В МЧС объяснили, как избежать ДТП

Специалисты посоветовали использовать периферийное зрение при движении на трассе.

В момент аварии в салоне было 18 пассажиров, пятеро из них (в том числе десятилетний ребёнок) пострадали. Также травмы получил сам водитель.

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