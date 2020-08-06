Автобус протаранил книжный магазин в Тюмени, есть пострадавшие

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В Тюмени автобус въехал в книжный магазин на улице Ямской. По предварительным данным, пострадало шесть человек, в том числе водитель и ребёнок.

Фото © vk.com / Госавтоинспекция Тюменской области

По данным ГИБДД, водитель автобуса уходил от столкновения с легковушкой и задел бордюр, а затем въехал в многоэтажку, на первом этаже которой и располагается магазин.