Суд приговорил трёх фигурантов дела "Нового величия" к реальным срокам

Активист прочитал стихи о несправедливости, а затем достал канцелярский нож и приступил к делу.

Манекен "принесён в жертву" перед судом, где оглашают приговор по делу "Нового величия" Активист прочитал стихи о несправедливости, а затем достал канцелярский нож и приступил к делу.

Напомним, активисты движения "Новое величие" были заключены под стражу в мае 2018 года. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. Им грозит до десяти лет лишения свободы. В феврале прошлого года фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции — "Создание и участие в экстремистском сообществе".