Суд приговорил трёх фигурантов дела "Нового величия" к реальным срокам

Люблинский районный суд Москвы огласил приговор в отношении семи участников организации "Новое величие", признав их виновными в создании экстремистского сообщества. Трое фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы, четверо осуждены условно.
Согласно решению суда, Руслан Костыленков приговорён к семи годам лишения свободы, Пётр Карамзин — 6,5 года, Вячеслав Крюков — 6 лет. Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубровик осуждены условно.
Как заявил адвокат подсудимых Максим Пашков, защита намерена обжаловать решение суда.
Манекен "принесён в жертву" перед судом, где оглашают приговор по делу "Нового величия"Активист прочитал стихи о несправедливости, а затем достал канцелярский нож и приступил к делу.
Напомним, активисты движения "Новое величие" были заключены под стражу в мае 2018 года. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. Им грозит до десяти лет лишения свободы. В феврале прошлого года фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции — "Создание и участие в экстремистском сообществе".