В Пермском крае открылись новые дошкольные учреждения в рамках нацпроекта "Демография"

В городе Краснокамске Пермского края на днях открылся детский сад на 240 мест. Строительство важного объекта получилось осуществить в рамках нацпроекта "Демография". В рамках этого же проекта в посёлке Горный также сдаётся новый корпус детского сада "Семицветик". Проинспектировать результаты стройки приехал лично врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

— Детский сад готов почти на 100%. Сейчас идёт процесс внутреннего оснащения: завозится мебель, на окнах вешают шторы. Дал поручение краевому Минобру не затягивать с получением лицензии, детишки должны пойти в детский сад как можно скорее. Обещают открыться уже в сентябре. Считаю, социальные объекты должны появляться не только в крупных городах, но и в посёлках, которые развиваются. При этом особое внимание нужно уделять качеству и срокам постройки, — сказал Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин. Фото © Пресс-служба Правительства Пермского края

Власти региона подтвердили, что проблема очередей в дошкольные учреждения всё ещё на повестке. Например, население посёлка Горный составляет 10 тысяч человек и продолжает увеличиваться. Прежде всего за счёт роста числа семей с детьми. Потому благодаря строительству нового корпуса более 60 малышей смогут в ближайшем будущем попасть в садик. Для всестороннего развития детей оборудована сенсорная комната, кабинет с коррекционным комплексом "Логопедическая шхуна", спортивно-музыкальный зал и кабинеты узких специалистов.

Как отметил глава Пермского края, параллельно сейчас в одном из корпусов ремонтируется пищеблок. Также там планируется реконструкция бассейна. В планах — обустройство скалодрома.

— Объект не эксплуатируется уже 20 лет. В следующем году этот бассейн будет реконструирован, и в посёлке Горный будет создан полноценный дошкольный образовательный комплекс, — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Как отметили в правительстве края, общая сумма финансирования строительства составила 104,8 миллиона рублей, из которых 91,8 миллиона — средства краевого бюджета, 13 миллионов — средства местного бюджета.