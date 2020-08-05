"Сделаем вместе". В Ростовской области реализуют народный проект благоустройства территорий

В станице Красноярской Ростовской области идут масштабные работы по обустройству общественного пространства близ местного Дома культуры. Свой проект местные жители назвали "Радуга". В течение многих лет территория, где часто отдыхали дети из-за близкого расположения школы и детсада, зарастала сорной травой или была подтоплена грунтовыми водами. Тогда местные жители организовались и решили принять участие в областном конкурсе "Сделаем вместе".

Заявка на благоустройство успешно прошла отбор, деньги были выделены, а жители станицы сами активно включились в строительство площадки. Территорию уже очистили и завезли грунт, привезли стройматериалы: тротуарную плитку и бордюрный камень. На данном этапе идёт установка стоек для ограждения территории. Следующим станет укладка тротуаров, закрепление скамеек и урн, стоек для велопарковки, появится сцена для проведения культурно-массовых мероприятий в цветах радуги.

— Работы планируется завершить до конца сентября. Проект финансируется в основном за счёт областной казны: регион выделил на благоустройство свыше 1,2 млн рублей. Софинансирование идёт также из местного бюджета, а часть средств собрали жители и представители бизнеса, — сообщили в правительстве региона.

Фото © Правительство Ростовской области

Аналогичные работы в рамках проекта "Сделаем вместе" ведутся и в селе Марьевка, где скоро появится спортивно-игровая площадка с мягким покрытием, и в селе Лысогорка, где обустраивается футбольное поле. Создание спортивных объектов сопровождается и общим благоустройством прилегающих территорий: прокладываются пешеходные дорожки, устанавливаются скамейки для отдыха и урны, создаются цветники.

— Уже первые результаты проекта "Сделаем вместе" очень обнадёжили: год назад более 400 тысяч жителей области приняли участие в голосовании, победителями стали 160 проектов в 46 муниципалитетах. И отрадно, что сегодня инициативы жителей воплощаются в жизнь: появляются новые зоны отдыха, детские и спортивные площадки, обустраиваются мемориалы и другие важные для людей объекты. Мы продолжаем и расширяем эту работу: с 15 июля принимаются заявки на участие в конкурсе 2020 года, — отметил губернатор Василий Голубев.