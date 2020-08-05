Samsung представила самые необычные беспроводные наушники в мире

Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Это TWS-гарнитура открытого типа с активным шумоподавлением. Сочетание этих особенностей — редкость.

Также особенность наушников — дизайн. Внешне они напоминают бобовые плоды. Решение неслучайное — они повторяют анатомию ушного канала. Амбушюр нет, есть отверстия для вентиляции.

Наушники получили массу датчиков. Акселерометр, инфракрасный датчик, датчики Холла, прикосновения, сжатия, вибрации костной проводимости VPU. Все они используются для воспроизведения качественного звука. Поддерживаемые кодеки — AAC, SBC и Scalable.

Ёмкость аккумулятора чехла — 472 мАч, каждого наушника — 60 мАч. Это 6 часов музыки с активированным шумоподавлением без чехла и до 21 часа с ним. Поддерживаются быстрая и беспроводная зарядки.