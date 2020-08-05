Представлены два смартфона Samsung Galaxy Note 20

Samsung представила два смартфона серии Galaxy Note 20. Это Note 20 Ultra и Note 20. Старшая модель — с максимальной функциональностью, вторая предлагает допустимый минимум возможностей.

Стилус S Pen был усовершенствован. Время отклика с 40 до 9 мс, добавились пять жестов Air Actions, скриншот и "умный выбор" объектов на экране. Обновился режим компьютера DeX.

Основная камера тройная, разрешение — 108+12+12 Мпикс. Это основной модуль, телефото и ультраширокоугольный. Фронтальная камера Note 20 Ultra получила разрешение 10 Мпикс. Note 20 Ultra может записывать видео 8К с кинематографичным соотношением сторон 21:9 (7680 × 4320) и частотой 24 кадра/с.

Диагональ экрана Note 20 - 6.7 дюйма 60 Гц, Note 20 Ultra - 6,9 дюйма 120 Гц. Процессор обеих моделей - Exynos 990, незначительно усовершенствованный, по сравнению с тем, что стоит в серии S20.

Первая волна продаж начнется 21 августа. Совпадет ли выход устройства в России, неизвестно. Минимальная стоимость Note 20 - $1000, Note 20 Ultra - $1300.