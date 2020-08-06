Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская отменила предвыборный митинг

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила митинг в парке Дружбы народов в Минске, который должен был состояться сегодня. По данным её предвыборного штаба, политику сообщили, что в этот день в парке будет проходить праздник.

— Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска, так же как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, ЦИК и Мингорисполкоме, но мы не будем провоцировать людей, — говорится в сообщении штаба.

При этом Тихановская вечером собирается прибыть в Киевский сквер, который находится в нескольких сотнях метров от парка Дружбы народов. По совпадению, там местные власти сегодня тоже проводят праздник — День открытых дверей учреждений дополнительного образования.