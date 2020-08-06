Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская отменила предвыборный митинг

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила митинг в парке Дружбы народов в Минске, который должен был состояться сегодня. По данным её предвыборного штаба, политику сообщили, что в этот день в парке будет проходить праздник.
— Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска, так же как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, ЦИК и Мингорисполкоме, но мы не будем провоцировать людей, — говорится в сообщении штаба.
Соперница Лукашенко попросила Меркель передать ему, что оппозиция "хочет честных выборов"По словам Тихановской, действующий белорусский президент "опустошил" страну.
При этом Тихановская вечером собирается прибыть в Киевский сквер, который находится в нескольких сотнях метров от парка Дружбы народов. По совпадению, там местные власти сегодня тоже проводят праздник — День открытых дверей учреждений дополнительного образования.
В Минске с главой штаба соперницы Лукашенко провели "беседу" в милицииПо её словам, формально это задержанием не было. Её "пригласили".
Как сообщал Лайф, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В них примут участие пятеро кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко (для него эти выборы уже шестые), сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат белорусского парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и глава партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.