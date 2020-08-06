В Минске с главой штаба соперницы Лукашенко провели "беседу" в милиции

В Белоруссии Марию Мороз, начальницу штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, отпустили из отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики. Как рассказала Мороз, формально её не задерживали.
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая рассказала об угрозах ей и её детямВ связи с этим политик отказалась от проведения уличных пикетов.
— Да, отпустили только что. Отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (МВД Белоруссии). Они сказали, что меня не задерживали, а просто пригласили проехать, посадили к себе в машину и увезли, — передаёт РИА "Новости" её слова.
Мороз предупредили об ответственности за массовые беспорядки и призвали этого не делать. На что начальник штаба Тихановской заявила, что они только за мирные перемены и честные выборы.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты республики, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В ходе недавнего обращения действующий президент усомнился, что стране нужен другой лидер. Свои слова он объяснил тем, что народ его знает.