"Я не святой, но вы меня знаете". Лукашенко усомнился, что стране нужен другой президент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился, что стране нужен другой президент. Выступая с обращением к нации накануне выборов, он напомнил, что глава государства обладает колоссальными полномочиями. И задал вопрос: готовы ли граждане страны передать их другому человеку, не ему.

— Я не святой. У меня есть всё: и хорошее, и плохое, но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня — святое. Остальное забудьте, — призвал Лукашенко.

Он риторически спросил, какую политику будет проводить "человек новый, неизвестный". Удержит ли его народ "от обвальной приватизации".

Также Лукашенко попросил народ не ходить на акции протеста, а голосовать на избирательных участках. При этом не забывать, что президент "по конституции олицетворяет единство нации".

Напомним, выборы лидера Белоруссии состоятся 9 августа. Кроме Лукашенко на этот пост претендует ещё четыре человека. Он сам баллотируется на шестой срок.