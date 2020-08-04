Стало известно о состоянии испытателей вакцины "Вектора" от коронавируса

Добровольцы, которым ввели разработанную центром "Вектор" вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Минобороны озвучило итоговые результаты испытаний вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко — видеоНа 42-й день после первого введения препарата добровольцы вернулись в госпиталь и прошли углублённое медицинское обследование.
— Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" не отмечено, — отметили в ведомстве.
Сейчас вакцину от коронавируса получили уже три добровольца из пяти. Четвёртому введут препарат 5 августа. Испытуемые постоянно находятся под наблюдением врачей. Пока не возникало ситуаций, требующих оказания медицинской помощи.
Напомним, центр "Вектор" 24 июля получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса.