Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Сидеть дома — болеть всегда". Лукашенко назвал три обязательных условия победы над коронавирусом

Белорусский лидер заверил, что он сам поборол смертельно опасную инфекцию.

302

Чтобы победить коронавирус, нужно поддерживать иммунитет спортом, правильным питанием и прогулками на свежем воздухе. Такой совет во время обращения к нации дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом.

"Россия боится нас потерять". Лукашенко выступил с обращением к нации

По его мнению, Москва поменяла братские отношения с Минском на партнёрские и напрасно.

Как показала пандемия, в зоне риска — люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни: правильное питание, свежий воздух и занятия спортом. Свежий воздух и занятия спортом — это вам говорит человек, который сам это прошёл. Будете сидеть дома — будете болеть всегда, — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что мир становится всё более нестабильным и непредсказуемым. По его словам, весь 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой событий, влияющих на ход истории. Эти события дают повод "заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации".

Выбор редакции

Loading...