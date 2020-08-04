"Сидеть дома — болеть всегда". Лукашенко назвал три обязательных условия победы над коронавирусом

Чтобы победить коронавирус, нужно поддерживать иммунитет спортом, правильным питанием и прогулками на свежем воздухе. Такой совет во время обращения к нации дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом.

— Как показала пандемия, в зоне риска — люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни: правильное питание, свежий воздух и занятия спортом. Свежий воздух и занятия спортом — это вам говорит человек, который сам это прошёл. Будете сидеть дома — будете болеть всегда, — сказал Лукашенко.