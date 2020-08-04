"Сидеть дома — болеть всегда". Лукашенко назвал три обязательных условия победы над коронавирусом

Чтобы победить коронавирус, нужно поддерживать иммунитет спортом, правильным питанием и прогулками на свежем воздухе. Такой совет во время обращения к нации дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом.
"Россия боится нас потерять". Лукашенко выступил с обращением к нацииПо его мнению, Москва поменяла братские отношения с Минском на партнёрские и напрасно.
— Как показала пандемия, в зоне риска — люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни: правильное питание, свежий воздух и занятия спортом. Свежий воздух и занятия спортом — это вам говорит человек, который сам это прошёл. Будете сидеть дома — будете болеть всегда, — сказал Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что мир становится всё более нестабильным и непредсказуемым. По его словам, весь 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой событий, влияющих на ход истории. Эти события дают повод "заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации".