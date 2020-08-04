"Россия боится нас потерять". Лукашенко выступил с обращением к нации

На постсоветском пространстве десятилетиями не могут разрешить массу застаревших конфликтов. Сегодня на этом политическом разломе Белоруссия — единственное спокойное звено в центре Евразии. Поэтому страна сейчас находится на разрыве. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в своей предвыборной программе.

По его мнению, Москва боится потерять дружественные отношения с Минском, потому что у России якобы практически не осталось союзников. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь "не дружит с кем-то против кого-то".

— Россия боится нас потерять, а Запад стал проявлять к нам интерес. Да и Китай рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы — за многовекторность. Последовательную, предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим союзником, кто бы ни был у власти. Даже несмотря на то, что братские отношения поменяла на партнёрские. Напрасно, — отметил Лукашенко.