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"Россия боится нас потерять". Лукашенко выступил с обращением к нации

По его мнению, Москва поменяла братские отношения с Минском на партнёрские, и напрасно.

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На постсоветском пространстве десятилетиями не могут разрешить массу застаревших конфликтов. Сегодня на этом политическом разломе Белоруссия — единственное спокойное звено в центре Евразии. Поэтому страна сейчас находится на разрыве. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в своей предвыборной программе.

По его мнению, Москва боится потерять дружественные отношения с Минском, потому что у России якобы практически не осталось союзников. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь "не дружит с кем-то против кого-то".

Белоруссия уплывает. Лукашенко теряет контроль над ситуацией?

Натовские агенты уже внедрены в силовые структуры Белоруссии, считают эксперты, однако белорусские КГБ и армия в целом остаются лояльными к действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Россия боится нас потерять, а Запад стал проявлять к нам интерес. Да и Китай рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность. Последовательную, предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим союзником, кто бы ни был у власти. Даже несмотря на то, что братские отношения поменяла на партнёрские. Напрасно, — отметил Лукашенко.

Ранее сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко включил в свою предвыборную программу предложение провести в стране референдум по изменению конституции, а также захотел расширить географию дружественных стран.

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