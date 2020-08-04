В этом году жителей страны ожидают вирусы, от которых ранее они не были привиты.

Осенью 2020 года в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых будут обновлёнными. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Речь идёт о штаммах вируса, вакцины от которых рекомендовала ВОЗ: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09 и A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), а также B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage) и B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).