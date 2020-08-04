"Ни кровь, ни КТ не показало". Рита Дакота выяснила, что болеет CoViD-19

Выпускница "Фабрики звёзд", певица Рита Дакота заразилась коронавирусной инфекцией. Правда, чтобы узнать об этом, исполнительнице пришлось сдать не один тест, а целых три.

— Ни кровь, ни КТ не показало "короны". И только моя чуйка заставила меня всё это время сидеть дома. Скольких людей я могла бы перезаражать! Волосы дыбом, — написала девушка подписчикам в "Инстаграме".

Чтобы никого не заразить, Дакота вызывала специалистов на дом. Когда первые два теста оказались отрицательными, она обратилась в другую клинику. Ведь у певицы наблюдались те самые симптомы, о которых предупреждали врачи: потеря обоняния и ломота во всём теле. Дакота сейчас чувствует себя "сносно", но утраченное чувство вкуса пока не восстановилось и также беспокоит небольшое недомогание.