Лукашенко заявил, что планета уверенно скатывается к пропасти — видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ежегодном обращении к народу и парламенту заявил, что мир становится всё более нестабильным и непредсказуемым.
— Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку — и планета взорвётся, — заявил он.
Лукашенко добавил, что весь 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой событий, влияющих на ход истории. По его мнению, эти события дают повод "заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации".
Белоруссия уплывает. Лукашенко теряет контроль над ситуацией?Натовские агенты уже внедрены в силовые структуры Белоруссии, считают эксперты, однако белорусские КГБ и армия в целом остаются лояльными к действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
Ранее сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко включил в свою предвыборную программу предложение провести в стране референдум по изменению конституции, а также захотел расширить географию дружественных стран.