Лукашенко заявил, что планета уверенно скатывается к пропасти — видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ежегодном обращении к народу и парламенту заявил, что мир становится всё более нестабильным и непредсказуемым.

— Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку — и планета взорвётся, — заявил он.

Лукашенко добавил, что весь 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой событий, влияющих на ход истории. По его мнению, эти события дают повод "заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации".