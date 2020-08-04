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Лукашенко заявил, что планета уверенно скатывается к пропасти — видео

По его словам, весь 2020 год наполнен чередой событий, влияющих на ход истории.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ежегодном обращении к народу и парламенту заявил, что мир становится всё более нестабильным и непредсказуемым.

 Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку — и планета взорвётся, — заявил он.

Лукашенко добавил, что весь 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой событий, влияющих на ход истории. По его мнению, эти события дают повод "заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации".

Белоруссия уплывает. Лукашенко теряет контроль над ситуацией?

Натовские агенты уже внедрены в силовые структуры Белоруссии, считают эксперты, однако белорусские КГБ и армия в целом остаются лояльными к действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Ранее сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко включил в свою предвыборную программу предложение провести в стране референдум по изменению конституции, а также захотел расширить географию дружественных стран.

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