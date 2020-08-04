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Подкрался на парковке. Лайф публикует видео, как замдиректора хлебокомбината облили кислотой

Женщина не успела рассмотреть напавшего. После инцидента она попала в реанимацию.

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В распоряжении Лайфа оказалось видео, как злоумышленник напал на заместителя директора Ивантеевского хлебокомбината. Неизвестный подошёл к женщине со спины на парковке, когда она была у своего автомобиля. Мужчина вылил на неё кислоту, после чего скрылся. Пострадавшая была доставлена в реанимацию центральной районной больницы.

Напомним, случилось всё это у гипермаркета "Глобус" в подмосковном городе Пушкино. 58-летняя пострадавшая не смогла опознать напавшего. Она получила ожоги лица и находится на лечении.

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

36-летняя телеведущая Кэти Пайпер из Великобритании уже 10 лет пытается справиться с последствиями зверского нападения. Она построила успешную карьеру, но забыть о прошлом получится вряд ли — глубокие шрамы на лице и слепота на один глаз будут для неё вечным напоминанием.

Муж пострадавшей утверждает, что имели место конфликты с неизвестными. На данный момент эта версия проверяется.

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