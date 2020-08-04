В России упал спрос на снотворное и успокоительное

В России упал спрос на седативные и снотворные препараты. С января этого года продано 73,7 миллиона упаковок таких препаратов. А в прошлом году за такой же срок реализовано было на 1,4 миллиона больше.

Примечательно, что выручка за успокоительные препараты, наоборот, за последние два года увеличилась — почти на 80%. Объясняется это тем, что седативные и снотворные препараты выросли в цене. По мнению руководителя фармацевтического холдинга Натальи Кругловой, россияне чаще стараются искать бюджетные аналоги привычным лекарствам.

— У многих седативных и снотворных лекарственных средств есть аналоги — это БАДы или наборы трав с похожим составом. Стоят они дешевле. Сейчас всё больше потребителей предпочитают подобные товары таблетированным препаратам. Раньше аптеки не хотели даже закупать БАДы, а сейчас их можно увидеть почти в каждой, — передаёт NEWS.ru слова Кругловой.

По словам эксперта, жители мегаполисов чаще всего покупают успокоительные препараты через иностранные сайты. Именно поэтому продажи в аптеках упали. Многие заказывают БАДы с мелатонином (гормоном сна). Продажи в аптеках также сократились из-за того, что в последние годы некоторые успокоительные и снотворные средства запретили продавать без рецепта врачей.