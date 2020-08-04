Минобороны Белоруссии объявило о начале военных сборов под Витебском

В граничащей с Россией Витебской области Белоруссии с 11 августа стартуют военные сборы резервистов. Об этом сообщила официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик.

— Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в вооружённых силах идёт непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа, — заявила представитель ведомства ТАСС.