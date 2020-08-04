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В Дании никто не оспорил разрешение строить "Северный поток — 2" якорными судами

Отмечается, что возражений о строительстве не поступило.

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Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Датское энергетическое агентство (DEA) ранее разрешило достроить "Северный поток — 2" в своих водах с помощью судов с якорным позиционированием. Как стало известно теперь, в Датский апелляционный совет возражений по этому поводу не поступало.

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В компании отметили, что запрошенная информация не имеет никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями, — отметила представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.

Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Против строительства выступают США. В конце декабря прошлого года Дональд Трамп принял закон о военном бюджете страны, который включал в себя санкции против российского проекта "Северный поток — 2". В связи с этим производившая работы по прокладке газопровода компания Allseas приостановила свою работу.

А в начале июня в американский сенат внесли законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2". Согласно документу, они будут направлены на тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода. При этом канцлер Ангела Меркель заявляла, что ФРГ считает правильным запустить "Северный поток — 2", несмотря на санкции Вашингтона. Германия готовит ответ на случай введения таких ограничений.

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