В Дании никто не оспорил разрешение строить "Северный поток — 2" якорными судами

Датское энергетическое агентство (DEA) ранее разрешило достроить "Северный поток — 2" в своих водах с помощью судов с якорным позиционированием. Как стало известно теперь, в Датский апелляционный совет возражений по этому поводу не поступало.

— Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями, — отметила представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.

Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Против строительства выступают США. В конце декабря прошлого года Дональд Трамп принял закон о военном бюджете страны, который включал в себя санкции против российского проекта "Северный поток — 2". В связи с этим производившая работы по прокладке газопровода компания Allseas приостановила свою работу.