"В аэропорту встретил медведя". Новичок "Зенита" позвонил Салаху и рассказал о переезде в Питер

Новичок петербургского "Зенита" Деян Ловрен позвонил по видеосвязи своему уже бывшему напарнику по "Ливерпулю" Мохаммеду Салаху, где пошутил над ним. Забавное видео появилось в соцсетях клуба.

— Слушай, я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь. Чума, брат! Я спросил: "Кто-то открыл ворота зоопарка?" Они сказали: "Не волнуйся, он тебя не съест. Он нормальный и не трогает людей", — подшутил Деян над Салахом.