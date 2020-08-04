"В аэропорту встретил медведя". Новичок "Зенита" позвонил Салаху и рассказал о переезде в Питер

Новичок петербургского "Зенита" Деян Ловрен позвонил по видеосвязи своему уже бывшему напарнику по "Ливерпулю" Мохаммеду Салаху, где пошутил над ним. Забавное видео появилось в соцсетях клуба.
— Слушай, я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь. Чума, брат! Я спросил: "Кто-то открыл ворота зоопарка?" Они сказали: "Не волнуйся, он тебя не съест. Он нормальный и не трогает людей", — подшутил Деян над Салахом.
Также Деян удивился и сделал комплимент новой причёске Салаха — Мо состриг свои легендарные кудряшки.
В финале ЧМ-2018 он вышвырнул с поля участника Pussy Riot Верзилова. Кого на этот раз намерен купить "Зенит"?Петербургский футбольный клуб вновь готовит трансферную бомбу.
Напомним, что в это трансферное окно "Зенит" приобрёл защитника "Ливерпуля" и сборной Хорватии.