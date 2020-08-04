Послематчевый бросок Кучерова принёс "Тампе" победу над "Вашингтоном"

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче группового этапа Кубка Стэнли, прошедшего в канадском городе Торонто, по буллитам победил команду "Вашингтон Кэпиталз — 3:2. Автором победного послематчевого броска стал российский форвард Никита Кучеров.

К концу второго периода "Тампа" имела преимущество в две шайбы, отличились нападающие Никита Кучеров (13') и Митчелл Стивенс (28').

OH JUST NIKITA KUCHEROV THINGS 🔥 pic.twitter.com/jaytoxtX2h — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) August 3, 2020

До ухода на второй перерыв "Вашингтон" нашёл в себе силы отыграться. В конце второй двадцатиминутки чешский форвард "столичных" Рихард Паник сократил отставание в счёте, а за 30 секунд до сирены нападающий Евгений Кузнецов в большинстве восстановил равновесие.

Третий период и овертайм победителя не определили, а в буллитной серии точнее оказались хоккеисты "Тампы". Победный бросок на счету Никиты Кучерова.

Tack another on for Kuch. 😏 pic.twitter.com/VXCe8am9IM — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) August 3, 2020

Напомним, обе команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ, который не был доигран из-за коронавирусной пандемии, обеспечили себе места в топ-8, дающие право без квалификации участвовать в плей-офф Кубка Стэнли.

НХЛ. Групповой этап Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф