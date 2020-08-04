Попавшие в Даркнет данные избирателей оказались недействительны

Данные из базы электронных избирателей, которая, по данным СМИ, попала в Даркнет, недействительны. Об этом РИА "Новости" заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

— Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались, — подчеркнул он.

Глава общественного штаба добавил, что утечка могла произойти при передаче данных об избирателях в УИК, когда списки сверяли для исключения двойного голосования. Массух считает, что это результат безответственного отношения некоторых сотрудников УИКов. Поэтому он предлагает в будущем усложнить процедуру — усилить шифрование и ответственность.

При этом Илья Массух добавил, что негативных последствий для граждан с появлением в Даркнете этих данных нет.