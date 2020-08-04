Доктор Комаровский рассказал, в каком случае маска бесполезна

Медицинские маски необходимы в первую очередь людям, которые чихают и кашляют. Маска должна сдерживать распространение выделений, в которых может быть коронавирус. Об этом напомнил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

— Но там, где невозможно социальное дистанцирование или где много людей находятся в невентилируемых небольших помещениях, маски теоретически способны защитить, — отметил специалист в "Инстаграме".

Он напомнил, что это должна быть правильная маска: или действительно одноразовая, которую выбрасывают сразу после ношения, или многоразовая (но её нужно регулярно стирать и проглаживать). Иначе и та и другая бесполезны.