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Доктор Комаровский рассказал, в каком случае маска бесполезна

Знаменитый медик напомнил о ключевых правилах, которые нельзя нарушать.

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Фото © Instagram / Евгений Комаровский

Медицинские маски необходимы в первую очередь людям, которые чихают и кашляют. Маска должна сдерживать распространение выделений, в которых может быть коронавирус. Об этом напомнил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Но там, где невозможно социальное дистанцирование или где много людей находятся в невентилируемых небольших помещениях, маски теоретически способны защитить, — отметил специалист в "Инстаграме".

Доктор Комаровский назвал шесть простых правил, которые помогут укрепить иммунитет

Менее чем за сутки пост специалиста набрал более 30 тысяч комментариев.

Он напомнил, что это должна быть правильная маска: или действительно одноразовая, которую выбрасывают сразу после ношения, или многоразовая (но её нужно регулярно стирать и проглаживать). Иначе и та и другая бесполезны.

Ранее Лайф сообщал, что россияне стали меньше покупать перчатки и антисептики, но стали чаще приобретать маски.

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