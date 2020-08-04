Лукашенко рассказал о миллиардных потерях от "нефтяных разборок" с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил в 1,5 миллиарда рублей потери республики от "нефтяных разборок" с Россией. Размер ущерба глава государства озвучил во время послания народу и Национальному собранию.

– Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 миллиарда рублей, – сказал белорусский лидер.

Напомним, что Белоруссия и Россия долгое время не могли согласовать контракты на поставки нефти из-за нежелания Минска платить рыночную цену. 31 декабря 2020 года Лукашенко поручил найти альтернативные источники чёрного золота. Среди вероятных стран-импортёров назывались Польша, Украина, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. Через несколько дней представители "Белнефтехима" подтвердили временную приостановку поставок всех видов нефтепродуктов из России.