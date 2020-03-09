Премьер Белоруссии заявил, что обвал цен поможет в переговорах с РФ по нефти

Сегодняшнее падение цен на нефть даёт Минску больше возможностей в переговорах с Москвой по поставкам сырья. С таким заявлением выступил глава Кабинета министров Белоруссии Сергей Румас.

— Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе, — приводит слова премьер-министра БелТА.

Он добавил, что Белоруссия не собирается искусственно сдерживать курс национальной валюты на фоне падения российского рубля.

Напомним, сегодня утром после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. На фоне этих событий курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию.

На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Тем временем в Министерстве финансов РФ рассказали, что средств ФНБ хватит для покрытия расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти всё это время будет составлять 25−30 долларов за баррель.