ЦБ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке на фоне обвала нефти

Центральный банк РФ объявил о решении приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней на фоне обвала нефти в рамках реализации бюджетного правила. Причины этой меры объяснила пресс-служба регулятора.

— Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, — говорится в сообщении.

Это мера распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на те, которые были отложены в 2018 году. Центробанк примет решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила с учётом того, какая будет наблюдаться фактическая обстановка на финансовых рынках в течение марта 2020 года.

В ЦБ РФ добавили, что отслеживают ситуацию на рынке и в случае необходимости готовы задействовать дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности.

Напомним, стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4% и составила 33,94 доллара за баррель, а затем продолжила снижение и достигла 31,57 доллара за баррель. Причиной падения цен стал распад сделки ОПЕК+ из-за того, что стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса в связи с коронавирусом. В свою очередь падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.