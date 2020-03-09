Курс доллара поднялся на международных рынках до 75 рублей

Курс доллара на рынке Forex достиг 75 рублей. В последний раз он был на этой отметке в феврале 2016 года. Также на фоне обвала цен на нефть Brent поднялся курс евро, в результате чего стоимость европейской валюты составила 86 рублей. Однако пока Московская биржа не открыла торги, рынок Forex может некорректно отображать реальную стоимость валюты.

Напомним, ранее стало известно, что в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса.

В свою очередь падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Тем временем в Министерстве финансов РФ рассказали, что средств ФНБ хватит для покрытия расходов бюджета при цене на нефть 25−30 долларов на протяжении десяти лет.