В Минфине рассказали, на сколько хватит денег ФНБ при падении стоимости нефти

Средств российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для того, чтобы покрывать расходы бюджета на протяжение шесть-десять лет, даже если нефть будет стоить 25−30 долларов за баррель. Об этом на официальном сайте сообщает Министерство финансов РФ.

Напомним, в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Экспортёры не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. Падение нефти, в свою очередь, спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. По данным агентства Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года. А аналитики банка Goldman Sachs пришли к выводу, что стоимость чёрного золота может упасть и до 20 долларов за баррель.