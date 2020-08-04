Посылки с AliExpress станут доставлять в мегаполисы России быстрее

Время доставки товаров с AliExpress в крупные российские города к концу следующего года будет сокращено до десяти дней. Об этом сообщила компания-перевозчик Cainiao Network, которая принадлежит фирме Alibaba Group.
— В наших ближайших планах — запуск постоянных маршрутов в новые города: Екатеринбург и Казань. Наша задача — довести средний срок доставки посылки в крупнейшие города (с населением от 500 тысяч человек. — Прим. Лайфа) до десяти дней в течение ближайшего года, — говорится в сообщении.
Для этого компания намерена наладить контакты с перевозчиками из РФ и расширить авиапарк. В настоящее время посылки с AliExpress доходят до покупателей в российских городах за 15–30 дней.
Xiaomi Mi 10 — не флагман, но камера интересная. Почему его можно брать только на AliExpressЭтот смартфон — новая ветвь в истории компании. С прошлого года она планирует выйти во флагманский сегмент. Даже бренд Redmi отделён, чтобы не ассоциироваться с бюджетными устройствами и быть готовой конкурировать с Samsung и iPhone. Лайф разбирался, получилось ли.
Ранее сообщалось, что ассортимент российских товаров на локальной площадке AliExpress вырос в 38 раз и составил полтора миллиона позиций.