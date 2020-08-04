Посылки с AliExpress станут доставлять в мегаполисы России быстрее

Xiaomi Mi 10 — не флагман, но камера интересная. Почему его можно брать только на AliExpress Этот смартфон — новая ветвь в истории компании. С прошлого года она планирует выйти во флагманский сегмент. Даже бренд Redmi отделён, чтобы не ассоциироваться с бюджетными устройствами и быть готовой конкурировать с Samsung и iPhone. Лайф разбирался, получилось ли.