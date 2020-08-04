Дегтярёв провёл видеоэкскурсию по своему кабинету. Его удивило отсутствие там нескольких вещей

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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв обновил свой кабинет. Теперь в нём появилось сразу несколько новых предметов, включая портрет первого генерал-губернатора Восточной Сибири и Дальнего Востока Николая Муравьёва-Амурского.
— В кабинете появилась карта воздушных линий Хабаровского края. Большой край. Чтобы долететь из Хабаровска на север, нужно пролететь 1700 километров. Карта России. Почему-то её не было в кабинете губернатора?! Я очень удивился, — обратился Дегтярёв к подписчикам в "Инстаграме".
Дегтярёв поставил в своём кабинете модели военной и гражданской техники, которые выпускают на предприятиях в Комсомольске-на-Амуре: истребителей Су-35 и Су-57, "суперджета" и подводных лодок.
Политик также повесил на стену икону Валаамской Богородицы, которая везде его сопровождает. В конце "экскурсии" врио хабаровского губернатора показал портрет президента РФ Владимира Путина.
Дегтярёв пообещал разобраться с проблемами рыболовецкой отраслиИзучению этой темы он пообещал уделить ближайшие пару недель.
Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Новый руководитель региона ранее проверил готовность детского лагеря "Океан" под Хабаровском к открытию смены.