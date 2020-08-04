Дегтярёв провёл видеоэкскурсию по своему кабинету. Его удивило отсутствие там нескольких вещей

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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв обновил свой кабинет. Теперь в нём появилось сразу несколько новых предметов, включая портрет первого генерал-губернатора Восточной Сибири и Дальнего Востока Николая Муравьёва-Амурского.

— В кабинете появилась карта воздушных линий Хабаровского края. Большой край. Чтобы долететь из Хабаровска на север, нужно пролететь 1700 километров. Карта России. Почему-то её не было в кабинете губернатора?! Я очень удивился, — обратился Дегтярёв к подписчикам в "Инстаграме".

Дегтярёв поставил в своём кабинете модели военной и гражданской техники, которые выпускают на предприятиях в Комсомольске-на-Амуре: истребителей Су-35 и Су-57, "суперджета" и подводных лодок.

Политик также повесил на стену икону Валаамской Богородицы, которая везде его сопровождает. В конце "экскурсии" врио хабаровского губернатора показал портрет президента РФ Владимира Путина.