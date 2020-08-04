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SpaceX опубликовала полное видео спуска на Землю корабля Crew Dragon

На кадрах видно, что корабль приближается к поверхности Земли через атмосферу, выпускает парашюты и ударяется о воду.

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Полное видео спуска космического корабля Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли, включая развёртывание парашютов и приводнение в Мексиканском заливе, опубликовано американской компанией SpaseX.

Напомним, американский корабль был запущен 30 мая 2020 года. Спустя 19 часов он успешно пристыковался к МКС.

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Аппарат был создан для обеспечения защищённой и устойчивой к помехам связи.

Как сообщал Лайф, в начале августа Crew Dragon отстыковался от МКС и направился в сторону Земли. Несколько часов назад корабль приземлился в Атлантическом океане.

Позднее президент США поздравил всех, кто был причастен к успешной посадке астронавтов. Он также напомнил, что это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.

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