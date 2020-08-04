SpaceX опубликовала полное видео спуска на Землю корабля Crew Dragon

Tracking footage of Crew Dragon’s descent, parachute deployments and splashdown pic.twitter.com/pzbm1iXCC6 — SpaceX (@SpaceX) August 4, 2020

Полное видео спуска космического корабля Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли, включая развёртывание парашютов и приводнение в Мексиканском заливе, опубликовано американской компанией SpaseX.

Напомним, американский корабль был запущен 30 мая 2020 года. Спустя 19 часов он успешно пристыковался к МКС.

Как сообщал Лайф, в начале августа Crew Dragon отстыковался от МКС и направился в сторону Земли. Несколько часов назад корабль приземлился в Атлантическом океане.