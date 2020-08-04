"Не путайтесь под ногами". Лукашенко призвал оппозицию не мешать "спасать страну"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к нации призвал оппозицию не мешать "спасать страну". Он назвал себя терпеливым человеком, который принимает разные точки зрения. Белорусский лидер напомнил, что сам пришёл к власти из оппозиции и прошёл через много трудностей, но не сломался, потому что знал, куда попал.

— Если вы не способны и к чему-то не готовы — уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как нужно белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос, — сказал президент.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Кандидатов пять: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Сегодня, 4 августа, стартовало досрочное голосование на выборах. Оно продлится до 8 августа включительно. Проголосовать досрочно могут те граждане, которые в основной день выборов не смогут находиться по месту жительства.