Трамп назвал величайшую ошибку в истории США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал решение отправить американские войска на Ближний Восток. Хозяин Овального кабинета уверен, что решение вмешаться в конфликты в этом регионе было величайшей ошибкой в истории страны.

— Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток... Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было величайшей ошибкой в истории нашей страны, — заявил американский лидер в интервью порталу Axios.