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Трамп назвал величайшую ошибку в истории США

Американский лидер осудил политику своих предшественников и заверил, что превосходит их.

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Президент США Дональд Трамп. Фото © Instagram / realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал решение отправить американские войска на Ближний Восток. Хозяин Овального кабинета уверен, что решение вмешаться в конфликты в этом регионе было величайшей ошибкой в истории страны.

Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток... Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было величайшей ошибкой в истории нашей страны, — заявил американский лидер в интервью порталу Axios.

США начали вывод войск из Афганистана

В течение 135 дней планируется сократить численность группировки до 8,6 тысячи человек.

Трамп также рассказал о шагах на пути к исправлению этого промаха. По его словам, сейчас Вашингтон ведёт переговоры о сокращении численности военного контингента в Афганистане до четырёх тысяч человек. Правда, когда конкретно выведут "лишних", американский лидер уточнить не смог, заявив, что это произойдёт "очень скоро".

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