Трамп назвал величайшую ошибку в истории США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал решение отправить американские войска на Ближний Восток. Хозяин Овального кабинета уверен, что решение вмешаться в конфликты в этом регионе было величайшей ошибкой в истории страны.
— Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток... Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было величайшей ошибкой в истории нашей страны, — заявил американский лидер в интервью порталу Axios.
США начали вывод войск из АфганистанаВ течение 135 дней планируется сократить численность группировки до 8,6 тысячи человек.
Трамп также рассказал о шагах на пути к исправлению этого промаха. По его словам, сейчас Вашингтон ведёт переговоры о сокращении численности военного контингента в Афганистане до четырёх тысяч человек. Правда, когда конкретно выведут "лишних", американский лидер уточнить не смог, заявив, что это произойдёт "очень скоро".