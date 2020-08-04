Губернатор Подмосковья пообещал Путину за три года решить проблему обманутых дольщиков

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Одной из обсуждаемых тем стала проблема обманутых участников долевого строительства. Глава региона заявил, что при сохранении динамики все они получат полагающееся жильё уже через два-три года.

— Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трёхлетней перспективе. Безусловно, если мы дальше будем работать с "Дом.РФ". У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей. 19 [тысяч] в прошлом [году] выдали. А в следующем году нужно не снижать темпа. Если так пойдём, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть, — заявил Воробьёв.